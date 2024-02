L’Égypte a retrouvé un nouveau sélectionneur

Rui Vitoria viré après une élimination en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, l’Égypte se cherchait un nouveau sélectionneur en vue des prochaines échéances. Les Pharaons poursuivront notamment les qualifications pour la Coupe du monde 2026 en juin prochain face au Burkina Faso et à la Guinée-Bissau. La Fédération a décidé de miser sur les légendes du pays puisque les jumeaux Hossam et Ibrahim Hassan débarquent sur le banc de l’Égypte, le premier comme sélectionneur et le second comme adjoint.

Le conseil d’administration de la Fédération égyptienne de football a décidé, lors de sa réunion tenue aujourd’hui mardi, de nommer Hossam Hassan au poste de directeur technique de la première équipe nationale égyptienne, succédant ainsi au directeur technique portugais Rui Vitoria. Le conseil a également décidé de nommer Ibrahim Hassan au poste d’entraîneur de l’équipe nationale peut-on lire dans un communiqué. Les deux frères qui comptent respectivement 176 et 132 sélections ont remporté ensemble deux Coupe d’Afrique des Nations en tant que joueur en 1986 et 1998. Hossam Hassan a même remporté l’édition 2006. Ce dernier va prendre en main la sélection lui qui a déjà dirigé 8 clubs égyptiens différents depuis 2008 ainsi que la sélection jordanienne (2013/2014).