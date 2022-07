Tottenham entre dans la danse pour Memphis Depay

Incertain quant à son avenir, Memphis Depay (27 ans) n'en reste pas moins l'un des joueurs les plus bankables de la planète football et le Barça compte bien profiter. Si le journaliste Gerard Romero révélait dans son émission Jijantes que les dirigeants catalans envisageaient de l'envoyer à Séville pour faciliter l'opération Jules Koundé, SPORT indique, ce lundi, une autre piste pour l'ancien attaquant de l'OL.

La suite après cette publicité

D'ores et déjà intéressé par Clément Lenglet, Tottenham aurait ainsi profité des négociations avec le défenseur international français pour questionner les Culés au sujet de l'ailier des Blaugranas. Reste désormais à savoir si le Néerlandais (80 sélections, 42 buts), sous contrat jusqu'en juin 2023, envisage de quitter la Catalogne. Avec la possible prolongation d'Ousmane Dembélé et les éventuelles arrivées de Raphinha et Robert Lewandowski, un retour en Premier League n'est clairement pas à exclure...