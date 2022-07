Le sale coup que peut jouer le FC Barcelone à Memphis Depay

La suite après cette publicité

« Je vois comment certaines tactiques ont été jouées autour de moi en tant que joueur de football. Tout va bien, Dieu aime ça chez moi... c'est pourquoi je suis favorisé. Toute ma vie, je n'étais pas assez bon, je ne m'appliquais pas aux looks standards et je n'avais pas le bon comportement. C'est ce qui arrive quand tu vis librement ». Sur les réseaux sociaux la semaine dernière, l'international néerlandais postait un message assez énigmatique, que beaucoup ont forcément lié à sa situation au Barça.

Il faut dire que les informations publiées à son sujet depuis le début du mercato sont assez contradictoires. Un jour, il est présenté comme joueur important aux yeux de Xavi, puis, le lendemain, est annoncé comme joueur sur le marché. Quoi qu'il en soit, il fait partie des rares joueurs barcelonais à avoir une belle cote sur le marché, de par ses performances et son salaire plutôt abordable.

Un départ forcé ?

Et ça, du côté du Barça, on le sait. Selon les informations du journaliste Gerard Romero dans son émission Jijantes, on commence à parler d'un intérêt de plus en plus prononcé pour l'ancien de l'OL du côté de Séville. Et le Barça pourrait bien en profiter. Comment ? En l'envoyant en Andalousie dans le cadre de l'opération Jules Koundé.

Séville continue à demander un montant conséquent pour le défenseur tricolore - 65 millions d'euros aux dernières nouvelles - et inclure Depay dans le deal ferait logiquement bien baisser cette somme. Son prix serait ainsi estimé à 20 millions d'euros par la direction catalane. Toujours est-il que le principal concerné n'a pas envie de quitter la Catalogne, et qu'il pourrait ainsi très mal prendre cette information...