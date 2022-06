Le FC Barcelone a fixé le prix de Memphis Depay mais...

La suite après cette publicité

L'avenir de Memphis Depay n'est toujours pas réglé au FC Barcelone. Apprécié du vestiaire, du staff technique et de la direction, le Batave a vécu une première saison entre hauts et bas. Arrivé pour satisfaire Ronald Koeman, l'ancien Lyonnais n'a pas si mal vécu que cela le départ de son compatriote. Sous Xavi, il a certes moins joué, surtout à cause des nombreuses arrivées au mercato hivernal et de deux blessures, mais a tout de même apporté son lot de satisfactions.

Résultat, au terme de cette première saison en Catalogne, Depay a cumulé 13 buts et 2 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues. Avec Aubameyang, il a peu à peu perdu sa place de titulaire et la possible venue de Robert Lewandowski ne va pas arranger son cas. Le Barça souhaite le conserver, tout en étant conscient de la valeur marchande du joueur. Par les temps qui courent, les Blaugranas comptent leurs sous et un départ du Hollandais n'est pas à écarter.

Le Barça souhaite le conserver mais se prépare à toutes éventualités

Son cas a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses discussions en interne, explique Sport ce mardi. Pas parce qu'il divise, non bien au contraire. Memphis Depay rassemble seulement, comme expliqué plus haut, entre les signatures à venir, son rôle de joker, de plus en plus de luxe, et le manque de liquidités du Barça, sa vente ferait du bien aux caisses du club. Il s'agit donc de lui trouver une porte de sortie dès maintenant mais rien ne sera forcé dans ce cas précis.

D'après le quotidien catalan, la direction du FC Barcelone a fixé le prix de départ à 20 M€. Les représentants du principal concerné sont au courant et savent qu'un transfert est une option. Rien ne dit en revanche qu'il partira. D'ailleurs, Sport précise bien que dans l'éventualité d'un scénario où le joueur de 28 ans venait à rester au club, des négociations pour une prolongation seraient enclenchées afin que l'international oranje (80 sélections, 42 buts) ne parte pas libre dans un an. Sacré numéro d'équilibriste.