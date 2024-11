EdF : Dayot Upamecano prend position pour Kylian Mbappé

En conférence de presse ce mardi, Dayot Upamecano (26 ans) avait la lourde tâche de revenir sur l’actualité chaude de l’équipe de France à deux jours d’un match tendu contre Israël (20h45) et dans l’ombre de l’absence de Kylian Mbappé, qui n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour ce rassemblement de novembre. Le défenseur central des Bleus a d’abord évoqué l’actualité de son capitaine tricolore et espère qu’il reviendra rapidement, avec le brassard au bras.

«S’il y a de l’inquiétude ? Non. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait pour l’équipe de France. On manque un peu de reconnaissance envers lui. J’espère le revoir très vite. Il ne faut pas oublier que c’est notre capitaine. C’est un super joueur, un ami et je sais de quoi il est capable. J’espère qu’il va reprendre le brassard quand il reviendra», a indiqué le joueur du Bayern Munich, en réfutant l’idée de reprendre le capitanat : «Je suis là pour jouer et j’espère jouer. Je reviens d’une blessure. Moi, je préfère prendre la parole sur le terrain plutôt qu’en dehors, je suis plus à l’aise».