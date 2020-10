LdC : Eric Di Meco croit aux chances de l'OM

Pour la première fois depuis un bon moment, l'Olympique de Marseille va disputer un match de Ligue des Champions ce mercredi soir. Ce sera en Grèce, pour y défier l'Olympiakos. Une rencontre et même un parcours attendus par tous les fans marseillais qui espèrent bien voir leur équipe faire bonne figure.

Alors qu'il faudra aussi affronter Manchester City et Porto, Eric Di Meco, ancien joueur olympien, y croit pour la qualification au tour suivant. Il l'a expliqué dans un entretien à La Provence : « il y a peut-être un coup à jouer pour l'OM mais il faudra hausser son niveau. Si Andre Villas-Boas trouve la bonne formule, ça peut être sympa. D'autant que ce club est capable de faire de belles saisons européennes en étant en difficultés en championnat. On a eu les exemples de 2004 et de 2012. L'OM est capable de se transcender pour cette compétition ». C'est en tout cas tout ce que demandent les suiveurs du club.