Lens - OM : Sotoca frustré contre les décisions de l’arbitre

Après la défaite de son club face à l’Olympique de Marseille (1-3), Florian Sotoca a exprimé sa frustration au micro de beIN Sports. «C’est dur parce qu’on fait une très bonne première mi-temps. Sur l’ensemble de la première, on doit mener. En deuxième, on se livre et ils ont été efficaces. Ils ont su mieux entamer la deuxième mi-temps que nous», a-t-il expliqué.

Le joueur du RC Lens a également commenté les décisions de l’arbitre, critiquées par certains des acteurs durant le match.« Malgré ça, on a encore l’état d’esprit pour revenir au score. Mais l’arbitre en a décidé autrement, ça fait partie du jeu», a estimé l’attaquant.