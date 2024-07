Angleterre : Graham Potter botte en touche pour le poste de sélectionneur

Absent des radars depuis son éviction du poste de Chelsea, en avril 2023, Graham Potter pourrait faire prochainement son retour. De passage dans son ancienne université de Leeds Beckett, où il a été récompensé d’un doctorat honorifique, le coach britannique a laissé la porte ouverte pour un retour sur un banc. Mais il s’est montré plutôt évasif sur les rumeurs l’amenant sur le banc de la sélection des Three Lions. « Aujourd’hui n’est pas le jour pour parler de cela. Je suis ici pour recevoir ce prix, je suis très fier de recevoir ce diplôme », a-t-il déclaré au micro de BBC Sport.

Il a ensuite félicité Gareth Southgate pour sa mission avec la sélection, entre 2016 et 2024. « Je suis fier du travail qu’il a fait. En tant qu’Anglais dans le football, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ait plus de respect que lui. La façon dont il s’est comporté, lui et son équipe, les qualifications pour les tournois, la participation aux tournois, le fait de rassembler le pays derrière l’équipe, il a fait un travail incroyable. Je voudrais lui souhaiter bonne chance, j’espère qu’il passera de bonnes vacances, et je lui souhaite bonne chance pour tout ce qu’il décidera de faire ensuite. » Reste à voir s’il sera son successeur.