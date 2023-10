Le Real Madrid est fou de rage

C’était un choc de Liga qui était attendu par tous les amateurs de foot espagnol pour bien des raisons. Parmi elles, les retrouvailles entre le Real Madrid et Sergio Ramos, ou encore les débuts de l’Uruguayen Diego Alonso sur le banc de l’écurie andalouse. Finalement, la rencontre s’est terminée sur un score de 1-1, permettant tout de même aux Merengues de conserver leur place de leader au classement de cette Liga 23/24. Mais de l’autre côté des Pyrénées, et surtout à Madrid, on ne parle que de polémiques…

Il y a ainsi eu quelques actions jugées litigieuses, où les décisions de l’arbitre passent très mal. Il y a notamment un possible pénalty de Jesus Navas sur Vinicius Junior en première période. Un but a aussi été refusé à Jude Bellingham parce que l’arbitre de la rencontre, Jesus De Burgos Bengoetxea avait annulé l’action pour prendre des nouvelles de Lucas Ocampos, blessé. Un but avait aussi été refusé à Fede Valverde. Plusieurs actions polémiques qui provoquent un véritable déferlement de rage dans les médias pro-Madrid, mais aussi en interne.

Le Real Madrid se dit persécuté

« On a jamais vécu quelque chose comme ça », estime-t-on du côté des dirigeants du Real Madrid, comme le rapporte le quotidien Marca. Dans un article à charge et très sulfureux, le journal démonte l’arbitre de la rencontre et explique que l’état-major du club estime être victime d’arbitrages qui lui portent préjudice. Le journal va même jusqu’à évoquer des campagnes pour rendre difficile la vie au Real Madrid. Même son de cloche chez l’autre journal sportif majeur de la capitale espagnole, AS, où on décrit une expédition madrilène en colère. « Une rage monumentale et un malaise profond », peut-on lire.

Pour rapporter de l’eau à son moulin, le média explique que le Real Madrid est l’équipe à qui on a annulé le plus de buts en Liga depuis l’apparition du VAR : 26 au total. Bien plus que le deuxième, qui n’est autre que Séville, avec 15 buts annulés "seulement". « Si je dis ce que je pense, on va me suspendre pour beaucoup de matchs », s’est emporté Carlo Ancelotti après le match, lui qui est pourtant toujours assez calme et peu conflictuel. C’est plutôt clair…