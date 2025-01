OM : Roberto De Zerbi donne des nouvelles d’Elye Wahi

Avant de défier le LOSC dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse. Interrogé sur le cas Elye Wahi, actuellement blessé, le technicien italien est revenu sur l’état de forme de l’attaquant marseillais.

«Wahi était blessé avant la conférence de presse contre Rennes et aussi après. Je ne l’avais pas dit car on ne m’a pas posé la question. Il est encore blessé. On aurait aimé l’avoir avec nous au vu de la semaine, ça aurait été utile d’avoir des joueurs frais», a ainsi lancé le coach phocéen. Patience donc…