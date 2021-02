Sampaoli quitte le Brésil en bons termes

Malgré le fait d'avoir remporté son dernier match face à Palmeiras dans la nuit (2-0), Jorge Sampaoli n’a pas pu empêcher Flamengo d’être sacré champion du Brésil. L’entraîneur argentin n’aura pas réussi à terminer tout en haut du podium, mais sa troisième place avec l’Atlético Mineiro est déjà synonyme de victoire, et ce n’est pas le président du club de Belo Horizonte qui lui dira le contraire.

À travers une vidéo postée dans la nuit sur les réseaux sociaux du club, on peut voir le président Sérgio Coelho remettre à Sampaoli un maillot du club et le remercier pour le travail accompli. L’aventure entre le Galo et le désormais ex-entraîneur du club semble donc se terminer sur une bonne note. Un futur motif d’espoir pour les supporters olympiens.