Les débuts compliqués de David De Gea avec la Fiorentina

David De Gea n’a pas eu les débuts escomptés pour sa première dans les cages de la Fiorentina. Opposée au Puskás Akadémia, en barrage aller d’Europa League Conférence, la Viola a été tenue en échec sur sa pelouse (3-3). Au bout de 12 minutes de jeu, De Gea avait déjà encaissé deux buts, de la part de Nagy, sur penalty (9e), et de Soisalo (12e). Il faut dire que le gardien espagnol n’a pas été aidé par sa défense et notamment par le jeune Michael Kayode. Elle a finalement réussi à renverser la vapeur, grâce à Riccardo Sottil (45e+3), Lucas Martinez Quarta (67e) et Moïse Kean (75e).

Mais alors que la Fio pensait prendre une option sur la qualification, Golla a permis au Puskás Akadémia de recoller dans les derniers instants du match (89e). Il faudra que la Fiorentina s’impose en Hongrie pour participer à la phase finale de cette Europa Conference League.