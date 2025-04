Premier League : Chelsea s’offre le derby contre Tottenham et revient au pied du podium !

Choc historique de Premier League en ce jeudi 3 avril. À Stamford Bridge, Chelsea (6e, 49 pts) accueillait Tottenham (14e, 34 pts). Alignés en 4-2-3-1, les Blues d’Enzo Maresca - qui restaient sur une défaite contre Arsenal (0-1) avant la trêve internationale - se devaient de relever la tête pour rester dans la course à la Ligue des Champions. En face, les Spurs, déjà battus 14 fois cette saison, restaient quant à eux sur un revers à Fulham (0-2) et se présentaient en 4-3-3 avec une attaque Odobert-Solanke-Son. Une rencontre qui ne tardait d’ailleurs pas à s’animer. Titularisé en pointe, Jackson profitait d’une longue ouverture de Chalobah et d’un cafouillage de la défense de Tottenham pour se signaler mais Van de Ven dégageait sur le tibia du buteur sénégalais, qui voyait sa tentative terminer sur le poteau de Vicario (1er).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Chelsea 52 30 +17 15 7 8 54 37 14 Tottenham 34 30 +11 10 4 16 55 44

Dans la foulée, Gusto était lui à la réception d’un centre dévié de Cucurella mais sa reprise frôlait le cadre des Spurs (7e). Bousculés dans les premiers instants, les hommes d’Ange Postecoglou laissaient passer l’orage et se procuraient une première situation. Bousculé par Chalobah, Solanke pensait obtenir le penalty mais Craig Pawson ne bronchait pas (14e). Laissant progressivement le ballon aux visiteurs, Chelsea ne perdait cependant pas le sens du but. Sur un centre de Palmer, Fernandez était tout proche de débloquer la situation mais Vicario captait in extremis devant sa ligne (19e). Fébrile défensivement, Tottenham se mettait encore en difficulté mais Jackson n’en profitait pas (29e). Offensivement, la bande de Son parvenait toutefois à se montrer, à l’image du centre du Sud-Coréen, repoussé par Sanchez d’une manchette du bras gauche (36e).

Chelsea récupère sa 4e place

Juste avant la pause, Sancho profitait lui d’un centre de Neto pour armer une belle frappe enroulée du droit mais Vicario détournait parfaitement du bout du gant gauche (45e). Après 45 minutes intenses et un début de bagarre entre Romero et Chalobah, l’arbitre de ce choc sifflait finalement la mi-temps. Au retour des vestiaires, ce passionnant derby allait enfin connaître un premier tournant majeur. Après une tentative de Palmer, repoussée par Vicario (50e), les Spurs cédaient… Esseulé, Fernandez profitait d’un centre parfait de Palmer pour placer sa tête et délivrer Stamford Bridge (1-0, 51e). Un but qui libérait totalement les Blues, qui faisaient le break dans la foulée. Sur coup-franc, Caicedo, opportuniste, profitait d’un ballon mal renvoyé pour doubler la mise d’une belle reprise. Malheureusement pour lui, sa réalisation était annulée pour une position de hors-jeu au départ de l’action (60e).

Une joie de courte durée qui ne freinait cependant pas les ardeurs de Chelsea. Très en vue durant cette rencontre, Palmer se signalait encore mais Vicario s’interposait d’un beau réflexe de la main gauche (61e). Dans la dernière demi-heure de jeu, Postecoglou lançait Johnson et Sarr. Ce dernier ne tardait d’ailleurs pas à se montrer. Après une récupération haute, le milieu sénégalais armait une lourde frappe et égalisait (69e). Problème ? L’arbitre, appelé par la VAR, revenait à une faute au départ de l’action et sanctionnait Sarr d’un carton jaune (73e). En fin de match, Chelsea se faisait peur mais Sanchez sortait le grand jeu (89e) pour sécuriser une courte mais précieuse victoire (1-0). Un succès permettant aux hommes d’Enzo Maresca de remonter au pied du podium. De son côté, Tottenham confirme sa saison galère et stagne à une triste 14e place avant d’affronter Southampton lors de la prochaine journée.