L’entourage de Gérald Darmanin pointe du doigt Karim Benzema

La suite après cette publicité

Hier, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a tenu des propos très forts au sujet de Karim Benzema (35 ans), qui a affiché son soutien à la Palestine. «Monsieur Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans», a-t-il notamment expliqué au micro de CNews. Sa sortie médiatique a fait réagir en Espagne, où KB9 a passé de longues années. Là-bas, on est choqué des termes employés et on attend plus d’explications de la part de Monsieur Darmanin suite à ses lourdes accusations. L’homme politique n’a pas répondu directement mais son entourage s’est chargé de le faire au micro de RMC Sport.

«Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers une un islam dur, rigoriste, caractéristique de l’idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport», a confié le clan Darmanin qui a pointé du doigt le fait que le joueur a refusé de chanter la Marseillaise lorsqu’il portait le maillot de l’équipe de France ou qu’il fasse visiblement du "prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman". RMC Sport ajoute que la photo que le joueur a pris avec l’imam de Meaux, "qui avait fait l’objet d’une perquisition dans le cadre de l’assassinat de Samuel Paty", ou encore son soutien à Khabib Nurmagomedov, qui avait répondu aux caricatures du prophète Mohamed dans la presse française avec véhémence, sont évoqués par les proches du ministre de l’Intérieur. Si ce dernier reconnaît par le biais de son entourage que les prises de positions de KB9 ne sont pas condamnables d’un point de vue judiciaire, il estime qu’elles ne sont pas correctes de la part d’une telle personnalité. De son côté, le joueur n’a pas encore réagi, tout comme son avocat.