PSG : la réaction étonnante d’Hugo Ekitike après un nouvel échec

Interrogé au micro de Canal + après la défaite du PSG face au Stade Rennais (0-2), Hugo Ekitike ne semblait pas inquiet malgré la nouvelle prestation sans saveur réalisée par les Parisiens. «Je suis déçu, je suis le premier déçu, je peux juste dire qu’il faut travailler et revenir encore plus fort pour produire encore plus sur le terrain», a tout d’abord lancé l’ancien Rémois avant d’ajouter.

«Si à chaque fois qu’on perd un match, on baisse les bras, on n’arrivera à rien faire, on a encore 9 points d’avance, un titre à aller chercher et on va le faire. Tous les matches sont différents, il y a des mauvaises passes, entre nous, on doit parler et sortir la tête de l’eau ensemble, ça arrive, c’est le football, c’est comme ça». Le message est passé. Pas sûr que les supporters s’en contentent…

