Fabian Ruiz explique pourquoi il a dit oui au Paris Saint-Germain

Le PSG s'est fait attendre. Hier soir, le club de la capitale a publié tard dans la soirée un communiqué de presse annonçant l'arrivée de Fabian Ruiz. Une recrue espérée depuis plusieurs semaines par Christophe Galtier et Luis Campos, convaincus par les qualités de l'international espagnol. Ils ont été écoutés puisque les pensionnaires du Parc des Princes ont bouclé son transfert hier après de longues négociations avec Naples et son président Aurelio De Laurentiis, réputé pour être particulièrement dur en affaires.

Fabian Ruiz est fier de rejoindre Paris

Mais le PSG a tenu bon et annoncé ensuite la venue du milieu ibérique. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Fabian Ruiz pour les cinq prochaines saisons. Le milieu de terrain international espagnol est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2027 », peut-on lire sur le communiqué de presse publié sur le site officiel des champions de France. L'ancien joueur du Real Betis Balompié, qui va toucher un salaire de 5 millions d'euros par saison, a ensuite expliqué son choix de rejoindre les Parisiens au cours d'un entretien pour les médias du club.

«Oui, je suis très heureux de m'engager avec le Paris Saint-Germain. C'est un bonheur pour moi de commencer cette nouvelle étape de ma carrière dans ce pays. Et je suis fier d'arriver dans l'un des meilleurs clubs d'Europe avec les meilleurs joueurs du monde. C'est un challenge vraiment excitant». L'ancien du Napoli a avoué qu'il était pressé de porter le maillot parisien. «Complètement. J’ai hâte de porter ce maillot et apporter ma pierre à l'édifice. Je n’ai qu’une envie : que ça commence dès maintenant ! Je suis très impatient».

L'Espagnol est ambitieux

Il poursuit : «depuis le début des négociations, je m'imaginais pouvoir jouer mon premier match au Parc des Princes. J'ai eu la chance de pouvoir y jouer il y a un an (ndlr: avec Naples), mais maintenant je veux y jouer sous le maillot parisien». Un challenge qu'il est prêt à relever. «C’est toujours un grand défi de s’engager dans un grand club, parce que ça oblige à donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais avoir les meilleurs joueurs à mes côtés et ce club incroyable pour évoluer, donc je vais devoir afficher mon meilleur niveau chaque jour pour être à la hauteur de ses couleurs. Vous savez, pouvoir partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde, c'est une fierté».

Motivé, Fabian Ruiz veut faire de son mieux. «J’ai envie qu’on sache que je vais donner le maximum à chaque fois que je rentre sur le terrain. J’espère gagner le plus de titres possibles, car je pense que ce club mérite vraiment d'être parmi les premiers. Je veux montrer que je viens avec de l'engagement, l’envie de travailler, et avec le meilleur état d’esprit. Je pense que c'est la chose la plus importante pour un joueur». Enfin, il a conclu avec un message à destination des supporters. «J’ai envie de vous dire que je suis très heureux, et juste impatient d'être au Parc des Princes. Je suis sûr que cette année sera très belle. Allez Paris !» À lui de jouer !