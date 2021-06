PSG : l'Inter attend de l'aide de Chelsea dans le dossier Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

Achraf Hakimi était très proche du PSG. Et il l'est toujours. Sur Foot Mercato, nous vous révélions en exclusivité l'existence d'un accord entre le latéral marocain et le club de la capitale française. Seulement, il fallait encore se mettre d'accord avec l'Inter, qui a besoin de renflouer les caisses et se montre pour l'instant assez gourmand dans les négociations avec les Franciliens.

Ce samedi, le Corriere dello Sport dévoile de nouvelles informations, et explique que les négociations n'ont pas vraiment avancé. Le PSG ne veut pas augmenter son offre de 70 millions d'euros bonus compris pour le joueur formé au Real Madrid, alors que le champion d'Italie réclame 80 millions d'euros pour celui qui a été un des hommes clé d'Antonio Conte.

Une offre de Chelsea pour tout changer ?

Mais surtout, le média explique que dans les bureaux du club lombard, on attend Chelsea. Les Intéristes espèrent ainsi qu'une offensive des Blues, intéressés par le joueur des Lions de l'Atlas, fera monter les enchères et forcera les Parisiens à s'aligner sur le montant demandé. Le cas échéant, le joueur filerait logiquement vers les Blues.

Pour rappel, un contrat de huit millions d'euros par saison attend le joueur né à Madrid à Paris, alors que le Bayern Munich est aussi intéressé mais ne devrait pas faire de folie dans ce dossier. Leonardo ferait donc mieux de passer la seconde, sous peine de se faire doubler par les Londoniens, qui auront sûrement de solides arguments à présenter à Hakimi...