L'arbitre d'Algérie-Cameroun sélectionné pour la CdM 2022 au Qatar

Par le biais d'un communiqué publié ce jeudi, la Fédération Internationale de Football Association a dévoilé la liste des arbitres sélectionnés pour officier durant la Coupe du Monde 2022, qui sera organisée au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochains. On y retrouve l'arbitre du controversé Algérie-Cameroun (pour le barrage du Mondial, remporté par les Lions malgré l'appel des Verts), le Gambien Bakary Gassama, et ce en tant qu'arbitre principal.

La suite après cette publicité

Du côté des Français, Clément Turpin, qui dirigera la finale de la Ligue des Champions le 28 mai prochain entre le Ream Madrid et Liverpool au Stade de France, est également présent, ainsi que Stéphanie Frappart. Elle est l'une des trois femmes arbitres centrales convoquées pour l'occasion, en compagnie de la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita. Chez les assistants (terrain et vidéo), d'autres tricolores sont présents : Jérôme Brisard, Nicolas Danos, Benoît Millot et Cyril Gringore, récompensé aux trophées UNFP en tant que meilleur arbitre assistant en Ligue 1 pour la saison 2021/2022.