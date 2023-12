Le Noël catastrophique d’Adrian Mutu

On vient de trouver pire que Thomas Tuchel licencié du Paris Saint-Germain le 24 décembre 2020. Ancien joueur de Parme, Chelsea, la Fiorentina et Ajaccio, Adrian Mutu a arrêté sa carrière de joueur en 2016 et se retrouve désormais entraîneur. L’ancien buteur roumain passé par le FC Voluntari, le FCU Craiova ou encore le Rapid Bucarest était désormais à la tête de la formation azerbaïdjanaise du Neftçi Baku. Pourtant troisième du championnat, son équipe est reléguée à treize points du leader, le FK Qarabag. Cela lui a été fatal et le club a annoncé la séparation entre les deux parties dans un communiqué : «le contrat entre le Neftçi PFK et Adrian Mutu a été résilié d’un commun accord. Le club le remercie pour sa coopération et son travail acharné et lui souhaite plein succès dans ses projets futurs.» Des mots classiques quand une collaboration se termine entre un coach et un club, néanmoins, le moment où celui-ci sort est assez mal choisi.

Outre le fait que cela intervienne en plein réveillon de Noël, Adrian Mutu venait de perdre sa mère quelques jours auparavant et ses funérailles se déroulaient au même moment que le communiqué a été publié … «Le PFK Neftçi exprime par la même occasion ses plus sincères condoléances pour le décès de sa mère. Le PFK Neftçi, qui se bat actuellement pour obtenir de bons résultats en Premier League et en Coupe d’Azerbaïdjan, appelle tous ses supporters à soutenir et à s’unir étroitement autour de l’équipe.» Pas la plus grande marque d’élégance de la part de la formation azerbaïdjanaise. Le passage à 2024 devrait faire le plus grand bien à Adrian Mutu vu comment se termine l’année pour lui …