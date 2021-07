Le Zénith Saint-Pétersbourg présente ses nouveaux maillots !

Champion de Russie devant le Spartak Moscou la saison dernière, le Zénith Saint-Pétersbourg lance officiellement sa campagne 2021-2022 en dévoilant ses nouveaux maillots imaginés par Nike alors qu'un premier déplacement en championnat attend Malcom et ses partenaires le 24 juillet.

Longtemps équipé par adidas puis Puma, le vainqueur de la C3 en 2008 a décidé de faire confiance à Nike au début de la saison 2010-2011. La marque à la virgule s'est très vite adaptée en dévoilant des tuniques qui respectaient les coutumes historiques du septuple champion de Russie. Toujours dans le respect des couleurs traditionnelles du Zénith, l'équipementier américain s'est tout de même rapidement mis à imaginer des maillots aux designs modernes et originaux que les hommes de Sergueï Semak vont une nouvelle fois retrouver lors du prochain exercice.

Dans la plus pure tradition du club fondé en 1925, c'est une tunique bleu ciel avec des accents blancs qui sera portée à la Gazprom Arena. La particularité de ce maillot confectionné par Nike vient du subtil motif ton sur ton à l'avant inspiré des canaux de Saint-Pétersbourg qui ont permis à la Russie de développer sa puissance maritime. Enfin, un col en V assez moderne complète cette nouvelle tenue.

Le nouveau maillot extérieur des Zénitiens se veut quant à lui plus simple et élégant puisqu'aucun motif ne ressort de ce fond blanc qui est accompagné par une touche de bleu ciel au niveau des logos du club et de l'équipementier, du col rond, du bout des manches, des flancs et enfin du sponsor maillot. C'est d'ailleurs avec cette nouvelle tunique assez sobre que le Zénith Saint-Pétersbourg pourrait débuter sa campagne 2021-2022.