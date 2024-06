Girona s’offre la recrue la plus chère de son histoire

Cette saison, Girona a déjoué tous les pronostics. Le petit club de la galaxie City Group a réalisé une très belle saison et a accroché une troisième place au classement de la Liga. Une place qui qualifie donc le club directement pour la prochaine Ligue des Champions. Forcément, il faut désormais se renforcer sur le marché des transferts pour rester compétitif.

Hier, Girona officialisait le départ de Aleix Garcia direction le Bayer Leverkusen. Cette fois ci, ce vendredi, le club espagnol a annoncé une arrivée. Le défenseur tchèque Ladislav Krejčí quitte le Sparta Prague pour Girona et un montant de 12 millions d’euros plus des bonus. Le joueur de 25 ans devient la recrue la plus chère de l’histoire du club.