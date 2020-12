Nice - Rennes : les compositions d'équipes

Pour démarrer ce dimanche en Ligue 1 (14e journée), l'OGC Nice et le Stade Rennais s'affrontent dans quelques minutes à l'Allianz Riviera (13h). Les deux équipes, dans une très mauvaise passe (7 matches sans succès toutes compétitions confondues pour les Aiglons, 8 pour les Bretons), veulent retrouver le goût de la victoire et se donner un peu d'air.

Côté niçois, Adrian Ursea part sur un 3-4-3 avec un trio composé de Reine-Adélaïde, Gouiri et Claude-Maurice aux avant-postes. Benitez retrouve lui sa place dans les cages. En face, Julien Stéphan opte pour un 4-2-3-1 avec Camavinga et Nzonzi alignés devant la défense. En attaque, Niang est titulaire, ce qui n'était plus arrivé en Ligue 1 depuis la 1ère journée.

Les compositions des équipes :

Nice : Benitez - Daniliuc, Danilo, Nsoki - Lotomba, Boudaoui, Schneiderlin, Kamara - Reine-Adélaïde, Gouiri, Claude-Maurice.

Rennes : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Camavinga, Nzonzi - Grenier, Truffert, Doku - Niang.