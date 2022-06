Italie : qui est Wilfried Gnonto ?

Dans l'un des chocs de la première journée de la Ligue des Nations entre l'Italie et l'Allemagne, le sélectionneur de la Squadra Azzura Roberto Mancini a offert une première en sélection à un jeune joueur, évoluant au FC Zürich depuis 2020 : Wilfried Degnand Gnonto. Entré en jeu à la 65e minute à la place du Napolitain Matteo Politano, l'attaquant de 18 ans n'a eu besoin que de 5 minutes pour s'illustrer et servir un caviar à Lorenzo Pellegrini, débloquant ainsi la marque dans cette rencontre. Une ouverture du score suivie dans la foulée de l'égalisation de Kimmich pour partager les points (1-1).

La suite après cette publicité

Cette soirée du 4 juin 2022 à Bologne ne quittera certainement pas la mémoire du natif de Verbania. «C'était une semaine étrange et excitante. L'entraîneur m'a donné une grande chance et je pense l'avoir saisie. Tout va très vite, je profite de chaque instant. Pour moi, être ici est déjà un honneur», a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre au micro de Rai Sport. Une réussite qu'il a n'a pas oublier de dédier à ses parents, arrivés en Italie en provenance de Côte d'Ivoire avant sa naissance : «je leur dois tout, ils ont toujours fait de grands sacrifices pour moi. J'espère que je les ai rendus heureux.»

De l'Italie à la Suisse

Pourtant, alors qu'il grandit au nord du Piémont, Willy Gnonto n'avait pas en tête de se faire un nom dans le monde du football. A seulement 9 ans, il intègre le centre de formation de l'Inter, l'un des plus prestigieux du pays. Et dès son jeune âge, il gravit rapidement les paliers, côtoyant d'autres pépites lombardes, comme Sebastiano Esposito ou encore l'international U20 français Lucien Agoume, arrivé de Sochaux en 2019. Néanmoins, malgré huit années dans les équipes de jeunes nerrazzurre, l'Ivoirien d'origine ne réussit jamais à s'imposer avec les A et décide de traverser les Alpes pour la Suisse.

En 2020, en pleine pandémie du coronavirus, il refuse de prolonger à Milan pour signer son premier contrat professionnel au FC Zürich, habitué à jouer le milieu de tableau en Super League suisse. Mais lors de sa première saison dans le championnat helvète, le buteur de 18 ans doit se contenter d'entrées en jeu, insuffisant pour se montrer pleinement. Mais il réussit à planter son premier but en pro en plus de délivrer 4 passes décisives avant de confirmer lors de l'exercice 2021/2022, ce qui sera sa première saison complète : 10 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, permettant au FCZ d'être champion de Suisse pour la 13e fois de son histoire.

Ses inspirations : Messi... et Sterling

Ses prestations en club, et ce depuis l'Inter, lui offrent la possibilité de s'illustrer en sélection nationale, jouant dans toutes les catégories de jeunes des moins de 16 ans aux U19. Cependant, profitant de la volonté de Roberto Mancini de préparer le futur des Azzurri, le joueur italien né en 2003 le mieux évalué (6 millions d'euros) saute la case Espoirs pour se retrouver en A à seulement 18 ans et demi. Le sélectionneur a décelé en lui un profil polyvalent en attaque, ambidextre et toujours très habile dans les petits espaces et capable de prendre la profondeur dans le dos de la défense.

Quant à ses inspirations, l'Italien avait avoué il y a quelques années être un grand fan de Lionel Messi. Mais en plus de La Pulga, l'attaquant d'1m70 tient sa manière de jouer d'un international anglais : «est-ce que je m'inspire de Sterling ? Oui, je pense qu'il est un joueur de classe mondiale. Il est ductile et décisif, et c'est ce que j'essaie de faire.» Une ressemblance dans le jeu remarquée par les observateurs du football transalpin, mais qui fait également du bruit en Allemagne : en effet, selon les informations de Sky Sport Italia, Fribourg et Hoffenheim seraient intéressés par le jeune marcatore, tout comme Sassuolo. Un bel avenir semble s'écrire pour l'un des plus grands espoirs azzurri...