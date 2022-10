Patrick Vieira souhaite plus de mixité parmi les entraîneurs

C'est un sujet important soulevé par Patrick Vieira. Au détour d'un entretien avec la BBC, actuel entraîneur de Crystal Palace, a souligné le manque de coachs noirs présents sur les bancs de touche de grands clubs européens. Pour l'ancien international tricolore (107 sélections), « il y a un manque d’opportunités. Les joueurs noirs ne créent pas assez de liens avec les personnes qui prennent les décisions. Mais je pense surtout que les portes ne nous sont pas ouvertes pour faire ce que nous pouvons faire et accéder à des postes de management. »

« Quand je parle de management, je parle de management d’équipe mais je parle aussi de niveaux plus élevés de responsabilités. On doit nous donner plus d’occasions de montrer que nous sommes aussi doués que n’importe qui d’autre », a-t-il tenu a également précisé. Selon un rapport publié par le collectif The Black Footballers Partnership, seul 1,6% des dirigeants ou propriétaires de clubs anglais sont de couleur noire.