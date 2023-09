Neymar règle ses comptes avec le Paris Saint-Germain

La suite après cette publicité

L’été n’a pas été de tout repos pour le Paris Saint-Germain. Si le club parisien a accueilli de nombreux nouveaux visages, il a également perdu des joueurs marquants de ces dernières années et notamment l’attaquant brésilien Neymar. Recruté par le PSG pour 222 millions en provenance du FC Barcelone lors de l’été 2017, le natif de Mogi das Cruzes a quitté la ville de Paris après 173 rencontres disputées et 118 buts inscrits. Un mercato d’été fort en symbolisme puisque le Paris Saint-Germain a également laissé filer à l’Inter Miami la légende argentine Lionel Messi, suite à la fin de son contrat. En vacances au Brésil, Neymar a accordé un entretien exclusif à la Globo pour l’émission Esporte Espetacular où il revient sur plusieurs thèmes majeurs de l’année écoulée, entre sa blessure à la cheville, son échec à la Coupe du Monde au Qatar mais aussi son départ du Paris Saint-Germain pour l’Arabie saoudite.

«J’ai toujours été très authentique tout au long de ma carrière, je n’ai jamais eu peur de rien, j’ai toujours été très sincère. Au cours de ma carrière, j’ai commis des erreurs à plusieurs reprises, mais j’ai toujours été quelqu’un qui voulait faire les bonnes choses, de la bonne manière. Évidemment, nous marchons toujours sur le ballon, mais je veux qu’on se souvienne de moi comme d’un joueur authentique, qui a toujours fait la différence partout où il allait. Pour moi, c’est très gratifiant», a déclaré Neymar dans cet entretien. Mais la partie la plus intéressante de l’interview concerne le Paris Saint-Germain et surtout sa relation avec Lionel Messi durant leur dernière saison à Paris.

Souvent victime de sifflets ou de critiques par une partie des supporters parisiens mais aussi de la presse française, la relation entre Neymar et certains acteurs du PSG ou du football français n’a pas toujours été idyllique. L’ancien joueur de Santos n’a d’ailleurs pas très bien vécu sa dernière saison, tout comme Lionel Messi : «J’étais très heureux de l’année qu’il a vécue, mais en même temps très triste, car il a vécu les deux côtés de la médaille, il est allé au paradis avec l’équipe d’Argentine, a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a vécu l’enfer, nous avons vécu l’enfer, lui et moi. On s’énerve, parce qu’on n’est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, être champions, essayer d’écrire l’histoire, c’est pour ça qu’on a recommencé à jouer ensemble, on s’est réunis là-bas pour pouvoir écrire l’histoire. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus», a précisé le Brésilien de 31 ans.

Désormais joueur de l’Inter Miami, la Pulga a quitté le club de la capitale par la petite porte. Sifflé lors de la soirée du titre en mai dernier, l’Argentin de 36 ans n’a pas eu l’adieu qu’il méritait, selon son ami brésilien : «Messi est parti du PSG d’une manière qui, pour le football, ne le méritait pas. Pour tout ce qu’il est, tout ce qu’il fait, tous ceux qui le connaissent le savent, c’est un gars qui s’entraîne, qui se bat, s’il perd, il se met en colère, et il a été injustement accusé à mon avis. Mais en même temps, j’étais très heureux qu’il ait remporté la Coupe du monde. Comme vous l’avez dit, le football a été juste cette fois, puisqu’avec l’élimination de l’équipe brésilienne, Messi méritait de terminer sa carrière comme ça». En tout cas, Messi comme Neymar garde un goût amer de leur histoire commune au Paris Saint-Germain puisque la Pulga aussi tient des propos quelque peu houleux sur Paris depuis son arrivée à Miami.