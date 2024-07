Ligue 2 : Bordeaux en passe d’être racheté par… Liverpool !

Bordeaux va repasser devant la DNCG, ce mardi. Douzième du dernier classement de Ligue 2, le club au scapulaire n’est toujours pas sûr de rester en L2 en raison de ses problèmes financiers. La presse locale affirmait d’ailleurs qu’une délégation américaine était venue visiter le Matmut Atlantique vendredi dernier pour négocier la dette du club bordelais avec Gérard Lopez, le président.

Et selon les informations de France Bleu Gironde, il s’agit de Fenway Sports Group. Une société propriétaire des Red Sox de Boston en baseball (MLB) et surtout de Liverpool, en Premier League. Trois représentants de FSG ont fait le voyage depuis Boston pour se présenter devant la DNCG avec le FCGB et faire part de leur volonté de racheter le club. Le groupe n’a pas encore fourni d’offre de rachat, mais le groupe américain couvrirait d’abord les 42 millions d’euros nécessaires pour assurer le maintien du club en Ligue 2 et les deux parties espèrent ensuite un closing de la vente dans quelques jours.