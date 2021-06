LOSC : le message d’adieu de Christophe Galtier

C’était annoncé depuis quelques semaines déjà, Christophe Galtier a quitté Lille pour rejoindre Nice. Le technicien français tout juste champion de France sera resté trois ans dans le Nord de la France. Une expérience marquante où il est devenu l’un des meilleurs entraîneurs français du moment. Dans un communiqué, il a tenu à adresser un dernier message à sa désormais ancienne équipe.

« Je n’ai toujours pas complètement réalisé qu’il y a 6 semaines, nous devenions Champions de France. Je dis nous, car ce titre n’est pas celui seulement de ces merveilleux joueurs et de l’entraîneur, mais aussi le vôtre, vous qui nous avez tant aidés dans des conditions difficiles. Le staff, si présent au quotidien, les efficaces salaries du club et ses admirables supporters qui ont su nous encourager et nous pousser tout a long de la saison. Vous tous qui êtes le LOSC, je ne vous oublierai jamais et vous dit tout simplement merci. »