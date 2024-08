Accord entre l’OM et Luis Henrique pour une prolongation !

S’il y a bien un club de Ligue 1 qui fait la pluie et le bon temps sur le marché, c’est l’Olympique de Marseille. Le mercato estival de l’OM fait encore couler beaucoup d’encre avec énormément d’informations dans le sens des arrivées mais aussi dans le sens des départs. Très actifs ces dernières semaines, les dirigeants olympiens ont d’ores et déjà officialisé les arrivées de Lilian Brassier, Pierre-Emile Højbjerg, Ismaël Koné ou encore Mason Greenwood et d’autres recrues sont aussi attendues dans les prochaines semaines. Outre ces différents renforts, l’OM travaille parallèlement sur le dégraissage de son effectif pour libérer sa rotation et renflouer les caisses du club. Mais au-delà des dossiers en dehors des couloirs du club, il y aussi des situations internes à gérer. Et le cas de Luis Henrique, de retour de prêt de Botafogo lors du mercato d’hiver, est aussi un dossier que le duo Medhi Benatia - Pablo Longoria doit gérer cet été.

En janvier dernier, Pablo Longoria avait été invité à discuter de l’avenir de Luis Henrique, de retour de prêt de Botafogo et le dirigeant espagnol n’a jamais caché son admiration pour le Brésilien de 22 ans : «On l’apprécie énormément. Sa situation est un peu particulière parce qu’on croit en son potentiel. C’est difficile de s’imposer à l’OM quand il arrive à 18 ans. Il n’a jamais trouvé de continuité. Sa saison au Brésil lui a fait beaucoup de bien. Si le joueur est d’accord, pour remercier sa mentalité, sa détermination, les portes de l’OM lui sont toujours ouvertes. On aura une conversation individuelle avec lui, surtout parce que l’option brésilienne, c’est un choix individuel. Aujourd’hui, notre position c’est qu’on croit en lui», avait-il déclaré. Des mots qui continuent de résonner cet été, dans ce mercato estival, puisque Luis Henrique a reçu une prolongation de contrat de l’OM.

Un nouveau contrat de 3 ans

Selon nos informations, les discussions sont très avancées entre l’Olympique de Marseille et Luis Henrique pour une prolongation de contrat. En effet, le natif de João Pessoa va prolonger son aventure en Cité Phocéenne. Le Brésilien de 22 ans s’est vu proposer un nouveau bail de trois ans, s’écoulant ainsi jusqu’en juin 2027. Après un prêt fructueux à Botafogo (70 matchs, 6 buts), Luis Henrique était revenu à Marseille pour terminer la saison. Malgré l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais, son avenir à Marseille semble tout de même verrouillé avec une place dans le nouveau projet sportif.

Ainsi, selon nos informations, le joueur a donné son accord pour continuer sur la Canebière et cette prolongation de contrat va être paraphée la semaine prochaine. Il faudra désormais observer ce que compte faire la direction et le staff marseillais du joueur. L’intégrer à la rotation, l’envoyer en prêt ou l’observer durant le reste de la préparation avant de prendre une décision. Plusieurs questions restent en suspens quant à l’avenir du joueur de Luis Henrique à Marseille. Affaire à suivre.