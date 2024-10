Fenerbahce : exclu par Clément Turpin, José Mourinho fait le show !

Présent en zone mixte quelques instants après le nul concédé par Fenerbahce contre Manchester United (1-1), José Mourinho - exclu par Clément Turpin lors de cette rencontre - s’est offert un nouveau show face caméra. Frustré, l’ancien technicien du Real Madrid a préféré ironiser au sujet de l’arbitre français. «Monsieur Turpin m’a expliqué au vestiaire qu’il a une qualité extraordinaire parce qu’il a vu en même temps l’action du penalty et mon comportement sur le banc de touche, c’est absolument extraordinaire », a tout d’abord indiqué le Special One.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «sa vision périphérique est incroyable. C’est pourquoi il est l’un des meilleurs arbitres du monde». Interrogé plus globalement sur la prestation des siens, le Portugais de 61 ans a finalement conclu sa prise de parole par une nouvelle masterclass : «je pense que pour moi c’est impossible de regagner une compétition européenne après 2023 et cette finale remportée, je pense que pour moi c’est impossible». Signé Mourinho.