Al-Arabi : Marco Verratti s’éclate enfin au Qatar !

Voilà désormais plus d’un an et demi que Marco Verratti a quitté le Paris Saint-Germain - et plus largement le football européen. A l’été 2023, le milieu italien de 32 ans pliait bagages après onze saisons passées dans la capitale et un total impressionnant de près de 500 matchs joués et 30 titres remportés. Malheureusement, les premiers mois ont été bien compliqués pour le natif de Pescara. L’international italien de 31 ans (55 sélections, 3 buts), qui n’a jamais eu l’occasion de prouver sa valeur à Luis Enrique au PSG, a poursuivi sa carrière sous le maillot d’Al-Arabi en Qatar Stars League. Arrivé à Doha avec l’étiquette de star mondiale, Verratti (21 matchs, 8 passes décisives, toutes compétitions confondues) a vécu des débuts contrastés au sein de la formation qatarie, accumulant quelques pépins physiques et enchaînant des allers-retours entre Paris et Doha : «Je sais que c’est un bon club et je voyais son envie que je signe. À la fin, c’était simple d’accepter et de venir ici. Je suis content du choix que j’ai fait. Je connaissais déjà bien la ville, j’avais déjà beaucoup d’amis ici et je voulais avoir une nouvelle expérience de vie avec ma famille», avouait-il dans un entretien accordé à la chaîne locale, Al-Kass Sports. Si le bilan collectif avait été un temps désastreux, la seconde partie avait été légèrement meilleure, permettant aux pensionnaires d’Al Thumama Stadium de terminer la saison à la 5ème position du championnat à presque 20 points derrière leurs rivaux d’Al-Rayyan et Al-Sadd qui ont terminé en tête de la ligue. Une position loin d’être satisfaisante pour un club aussi historique qu’Al-Arabi.

Cette désillusion avait été d’autant plus difficile à avaler qu’elle a été doublée par des éliminations en quart de finale de la Qatari Stars Cup et en finale de l’Emir Cup, ainsi qu’une non-qualification en AFC Champions League. Depuis Al-Arabi a connu deux changements d’entraîneurs. Anthony Hudson a d’abord remplacé Younes Ali en septembre 2024. Avec des résultats toujours très négatifs, Hudson a été remercié en décembre dernier pour laisser sa place à Yeray Rodríguez : «Je suis conscient que c’est temporaire, mais dans le football, on ne sait jamais. L’entraîneur de l’équipe première a été licencié avant-hier et mercredi, j’ai eu ma première séance d’entraînement avec eux. Et cet après-midi auront lieu les demi-finales de la Coupe, avant la trêve du championnat. C’est le football et c’est ce que je dois faire maintenant. Il y a eu aussi des changements d’entraîneurs, mais celui qui m’a amené ici est toujours là, et comme ce match était si tôt et que le championnat allait très mal, ils m’ont nommé, mais avec l’idée que ce serait temporaire. Si nous arrivons en finale, la Coupe aura lieu le vendredi suivant et la Ligue se terminera le 10 janvier. Ils ont le temps de trouver un remplaçant et, dans mon cas, c’est ce qu’ils m’ont dit et je suis heureux qu’ils me fassent confiance avec cette opportunité. Travaillons en paix», a expliqué le tacticien espagnol en intérim. Mais le début d’année 2025 est marqué sous le signe de l’optimisme.

Titulaire et buteur !

Alors qu’Al-Arabi est aujourd’hui classé à la 10ème place sur douze, la Fareeg Al Ahlam retrouve petit à petit de belles couleurs avec un bilan de 2 victoires en 4 journées de championnat et une qualification en finale de la Qatari Stars Cup (finale perdue contre Al-Duhail) : «Nous savons que le match d’Al Khor est très important pour nous. Malgré le manque de temps pour se préparer après le retour du Koweït et le match contre Qadsia, l’équipe est prête. L’entraînement est destiné à la récupération avec un accent sur la tactique nécessaire pour le match. L’importance de gagner ce match ne se limite pas aux points, mais cela renforce l’esprit d’équipe et notre confiance en nous. Nous avons besoin de cette victoire pour revenir à la compétition. Je crois aux capacités des joueurs de mon équipe et je suis convaincu que nous montrerons notre meilleur niveau lors du prochain match. Je sens que les joueurs sont enthousiastes et prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes. Le soutien de nos fans sera également décisif, et j’ai confiance en nos joueurs et en leur capacité à surmonter les défis. Nous ferons de notre mieux pour remporter la victoire», avait déclaré Yeray Rodríguez.

Samedi dernier, Al-Arabi se déplaçait dans l’antre d’Al-Khor, dernier du championnat. Un match décisif donc pour Marco Verratti et ses coéquipiers qui se battent pour le maintien. Et on a eu le droit à un grand Gufetto. En effet, dans un match très serré, le milieu italien a parfaitement rempli son rôle de leader en inscrivant un doublé (46e, 90e+2) dont le but de la victoire. Une prestation flamboyante de Verratti qui s’inscrit dans un solide contexte individuel. Contrairement à la saison passée où il avait tendance à disparaître plusieurs mois, Marco Verratti, qui a inscrit un total de trois buts sur ses deux dernières prestations en Qatar Stars League, semble en pleine forme physique. D’ailleurs, les rumeurs d’un retour à Europe ont même surgi ces dernières semaines dont trois écuries de Premier League (Bournemouth, Fulham et West Ham). Il est apparu à 14 reprises toutes compétitions confondues dont onze en championnat. Il a été laissé au repos qu’à neuf reprises dont la majorité en coupe. La saison est encore loin d’être terminée puisqu’il reste 7 journées à disputer avant le gong final. Et si Marco Verratti, qui affiche un compteur de 4 buts et 4 passes décisives cette saison, continue d’être en mission, le projet d’Al-Arabi pourrait enfin prendre sens.