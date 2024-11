Marco Verratti prépare son grand retour en Europe

Chouchou du Paris Saint-Germain, Marco Verratti a tourné la page à l’été 2023, après onze années passées dans la capitale française. Grand espoir italien arrivé en provenance de Pescara, le milieu de terrain a grandi chez les pensionnaires du Parc des Princes, avec lesquels il a commencé à se faire un nom en Europe et surtout avec lesquels il a tout connu. Les hauts comme les bas. Des arrivées des superstars Neymar et Lionel Messi à la signature du crack Kylian Mbappé, en passant par la fameuse remontada et les nombreux titres de champions de France, Petit Hibou appartient à un PSG d’une autre époque, d’un autre projet. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique, nommé à la tête de l’équipe première à l’été 2023.

La suite après cette publicité

L’hygiène de vie de Verratti a également pesé dans la balance. Quelques mois après sa prolongation jusqu’en juin 2026, l’international italien a été prié d’aller voir ailleurs. Dans les colonnes de L’Equipe, il était revenu sur la fin de son union avec l’écurie francilienne. «Je suis quelqu’un de sincère, je dis ce que je pense. Ils ont fait pareil. À la reprise, j’ai eu un entretien avec le coach, il m’a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C’est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG. Je n’y ai pas vu une décision personnelle. Je n’ai jamais eu d’ennemis dans la vie, je préfère les choses claires.» Verratti avait aussi précisé que "Lucho" ne lui avait pas donné d’explications pour justifier son choix.

Verratti ouvert à un retour en Europe ?

Mais bon joueur, le milieu de 32 ans avait accepté la chose. Alors qu’on pouvait l’imaginer rebondir en Europe, notamment dans son pays natal, Marco Verratti, qui a encore quelques années de football devant lui, a pris la décision de rejoindre le Qatar et le club d’Al-Arabi. Un choix assumé. « Je voulais vivre une expérience différente. Je n’avais pas envie d’aller dans une autre équipe en Europe où j’aurais pu affronter le PSG. Je voulais que ce soit ma dernière équipe.» Mais le discours du natif de Pescara a visiblement évolué si on se fie aux informations publiées par Marca ce jeudi. La publication espagnole révèle que le joueur né en 92, dont le nom a circulé au Barça il y a encore quelques mois, prépare son éventuel retour sur le Vieux continent.

La suite après cette publicité

Et si son salaire de 30 M€ net peut être un gros problème, Marca indique que l’Inter peut être un point de chute pour le milieu de poche qui n’a jamais encore joué en Serie A. Pour le moment, l’ex du PSG, qui n’a pas rejoué avec l’Italie depuis son départ, continue son bonhomme de chemin au Qatar où il profite de son temps libre pour pratiquer le padel. Côté rectangle vert, il a participé à 12 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (1070 minutes jouées au total). Dans le détail, il a participé à 2 rencontres d’Amir Cup, 2 matches de Qatari Stars Cup et enfin 8 rencontres de championnat. Titulaire en puissance, il a d’ailleurs inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives, lui qui a manqué 5 matches de son équipe depuis le début de cet exercice, notamment les 2 derniers en championnat. En parallèle, son cas recommence donc à agiter la rubrique mercato.