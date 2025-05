La réponse cash d’Ousmane Dembélé sur le Ballon d’Or

La finale de Ligue des Champions de demain soir devrait nous livrer de nouveaux indices sur l’identité du futur Ballon d’Or. Mais en attendant, Ousmane Dembélé ne veut pas en entendre parler. Dans un entretien accordé à TNT Sports, l’international français a affirmé ne pas y penser, même si ses proches ont tendance à lui rappeler qu’il a toutes ses chances de triompher cette année.

«Si on peut parler du Ballon d’Or ? Comme je l’ai dit, tout le monde me parle de ça, mais avant de penser à tout ça, il faut gagner la Ligue des Champions. Quand tu es joueur du PSG, il y a bien plus important que les trophées individuels, tu dois penser à ramener cette coupe-là, et c’est plus collectif. On va avoir faim, on espère remporter cette finale même si ce sera difficile face à cette équipe de l’Inter que j’ai regardé pratiquement toute la saison parce qu’il y a Marcus Thuram. Ca fait plus de 4/5 ans qu’ils jouent tous ensemble, ce sera difficile.»