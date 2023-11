Marco Verratti au Qatar, ça donne quoi ?

Discret depuis son départ au Qatar, Marco Verratti continue de laisser une certaine nostalgie dans la capitale française, qui plus est à l’heure où le jeune Warren Zaïre-Emery, victime d’une grosse entorse à la cheville, est forfait pour plusieurs semaines. Aujourd’hui loin du PSG et de sa Ville Lumière, l’international italien de 31 ans (55 sélections, 3 buts), qui n’a jamais eu l’occasion de prouver sa valeur à Luis Enrique après onze années au PSG, poursuit sa carrière sous le maillot d’Al-Arabi, pensionnaire de la Qatar Stars League. Arrivé à Doha avec l’étiquette de star internationale, le natif de Pescara vit, pourtant, des débuts contrastés au sein de la formation entrainée par Younes Ali.

Des débuts mitigés…

Aux côtés d’Aron Gunnarsson et de ses anciens coéquipiers franciliens Abdou Diallo et Rafinha, le milieu de terrain transalpin alterne le bon et le moins bon et s’inscrit, à ce titre, dans la continuité des performances observées ces derniers mois sous la tunique parisienne. Si ses qualités techniques, sa capacité à briller dans les petits espaces et sa vision du jeu lui permettent de totaliser 2 passes décisives après 7 rencontres disputées, le contenu reste lui plus fragile. Attendu comme le patron de cette équipe, Verratti peine, pour l’heure, à faire sa loi. Symbole de ces difficultés rencontrées, Al-Arabi ne pointe aujourd’hui qu’à la 8e place du championnat (4 défaites, 2 nuls et seulement 2 petites victoires) avant de défier Al-Wakrah SC, samedi après-midi (15h30), lors de la 9e journée.

Pour ses grands débuts sous le maillot d’Al-Arabi, le droitier d’1m65 était d’ailleurs accueilli d’une manière peu commune. Marqué au fer rouge après avoir reçu un crampon en pleine tête, sous l’œil gauche, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 fêtait alors cette première avec une belle cicatrice. Loin de ses attentes initiales, Petit Hibou ne pouvait pas, non plus, éviter la défaite (0-1) des siens sur la pelouse d’Al-Rayyan. Une entrée en matière délicate qui ne l’empêchait cependant pas de réagir lors d’une double confrontation face au Qatar SC où il s’offrait notamment sa première offrande. Présent dans le duel (8/12), inspiré dans ses transmissions (84% de réussite) et précieux dans l’équilibre de son équipe, l’ancien Parisien, passeur décisif dans cette rencontre, signait une nouvelle copie prometteuse contre Al-Ahli Doha, et ce malgré un nouveau revers (2-3).

Entre Paris et Doha…

Régulièrement associé à Rafinha dans le 4-1-4-1 dessiné par Younes Ali, Marco Verratti évolue ainsi dans un rôle plus avancé que celui connu au Paris Saint-Germain. En soutien d’Omar Al-Somah, attaquant de pointe de cette formation qatarie, l’Italien tente ainsi d’apporter sa vista. Petit bémol toutefois, ses nombreuses pertes de balle (entre 15 et 20 par match), ternissant globalement ses prestations et son apport offensif. En grande souffrance lors de la défaite (4-5) des siens contre Al-Gharafa, le 3 novembre dernier, l’actuel numéro 7 d’Al-Arabi n’apparaissait d’ailleurs pas dans le groupe convoqué pour la réception d’Al-Ahli Doha (0-6, 11 novembre). De retour dans le onze de départ pour affronter Umm-Salal, club où évolue un certain Andy Delort, Verratti - averti d’un carton jaune juste avant la pause (son deuxième depuis son arrivée au Qatar) - ne trouvait pas la clé pour mener ses partenaires vers la victoire.

Malgré cette entame difficile, notamment sur le plan collectif, l’intéressé - souvent de retour sur Paris grâce au rythme du championnat - confiait dernièrement apprécier son nouvel environnement. Je sais que c’est un bon club et je voyais son envie que je signe. À la fin, c’était simple d’accepter et de venir ici. Je suis content du choix que j’ai fait. Je connaissais déjà bien la ville, j’avais déjà beaucoup d’amis ici et je voulais avoir une nouvelle expérience de vie avec ma famille, avouait-il dans un entretien accordé à la chaîne locale, Al-Kass Sports. Présent à Milan le 7 novembre dernier lors de la défaite parisienne à San Siro, le Transalpin continue, par ailleurs, de suivre avec attention l’actualité du Paris Saint-Germain. En plus de soutenir ses anciens coéquipiers, Marco Verratti va désormais devoir passer la surmultipliée pour porter Al-Arabi vers les sommets de la Qatar Stars League…