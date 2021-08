Liga : les conséquences économiques de l'accord avec CVC

Officiellement validé par la Liga ce jeudi, l'accord avec le fonds d'investissement CVC débouche sur plusieurs conséquences économiques pour les clubs de Première et Deuxième Division espagnoles à en croire les informations de L'Equipe. Prévoyant l'apport de 2,1 milliards d'euros, répartis entre tous les clubs, cet accord a été accepté par 38 des 42 équipes concernées. En échange, CVC entre ainsi au capital de la nouvelle entité créée par la Liga pour gérer ses activités : «La Liga Impulso» et bénéficiera d'un pourcentage de «8-9 % sur les bénéfices» générés par la Liga sur les cinquante prochaines années.

Si cette manne financière va permettre aux clubs les plus modestes de réguler leur situation, quatre formations ont rejeté le présent accord : le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Athletic Bilbao et le Real Oviedo. Pour ces derniers, ils ne percevront pas les millions d'aide promis. Conséquence directe de ce refus, le FC Barcelone et le Real Madrid vont renoncer respectivement à 270 et 260 millions d'euros mais ils vont également, à leur insu, renforcer un de leur principal rival : l'Atlético de Madrid qui devrait percevoir un peu moins de 200 millions. Par ailleurs, en acceptant cet accord, le Barça aurait pu obtenir 40 millions d'euros à destination de sa masse salariale et ainsi inscrire ces deux dernières recrues Memphis Depay et Eric Garcia. Pour l'heure, les deux intéressés sont toujours dans l'incertitude quant à une possible participation à la reprise de la Liga, prévue face à la Real Sociedad, ce dimanche à 20 heures.