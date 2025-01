L’ultime obstacle du FC Barcelone pour s’offrir le gros coup Marcus Rashford

«J’ai souvent dit que je suis très content des joueurs que j’ai. Seuls trois sont absents. Iñigo Martínez, pour une courte période, Marc Bernal et Ter Stegen. Je suis très content de l’équipe et de la façon dont tous les joueurs se comportent. Mais le mercato est le travail du directeur sportif Deco». Invité à réagir sur la rumeur Marcus Rashford, ce vendredi, en conférence de presse, Hansi Flick n’a pas souhaité en dire plus au sujet de l’international anglais (60 sélections, 17 buts). Pourtant, l’attaquant de Manchester United, plus que jamais sur le départ, reste bel et bien la priorité des Culers pour ce mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Dortmund toujours en course, le Barça sous pression

N’entrant pas dans les plans de Ruben Amorim et alors que son départ semble, aujourd’hui, inévitable, le natif de Manchester se retrouve d’ailleurs au coeur de nombreuses convoitises. Ces dernières heures, Sport affirmait, à ce titre, que les représentants du Borussia Dortmund avaient rencontré l’entourage du joueur pour lui présenter une offre formelle. En effet, l’équipe allemande aurait mis sur la table une proposition économique supérieure à celle des autres prétendants. De quoi satisfaire la formation mancunienne. Le média espagnol ajoutait également que les bonnes relations entre Dortmund et les Diables Rouges, consolidées dans des opérations passées telles que la signature de Jadon Sancho, pourraient faciliter l’accord entre les clubs.

Oui mais voilà, un départ outre-Rhin n’est clairement pas encore acté, d’autant plus que le principal concerné continue lui de donner sa préférence au Barça et que le technicien des Blaugranas reste un grand fan du droitier d’1m85, considérant celui-ci comme un possible joueur clé pour le reste de la saison et l’avenir. De son côté, Rashford a lui décidé de poser un ultimatum aux Culers. Un coup de pression qui n’arrange pas les affaires du Barça, en difficulté sur le plan financier et d’ores et déjà conscient que les Red Devils ne seront pas disposés à prendre en charge une partie du salaire du joueur en cas de prêt. Dès lors, pour parvenir à ses fins, le Barça va devoir régler un problème majeur, à savoir libérer une partie de sa masse salariale afin d’absorber le salaire élevé de Rashford et ainsi se conformer au fair-play financier.

La suite après cette publicité

Ansu Fati, facteur X du dossier ?

Un obstacle qui pourrait cependant être résolu grâce à un joueur actuellement présent dans l’effectif barcelonais. En effet, Sport ajoute, ce samedi, qu’Ansu Fati pourrait permettre au Barça de débloquer cette situation. Alors que le joueur de l’académie du Barça ne rentre pas dans les plans d’Hansi Flick, un départ offrirait une marge de manœuvre à l’actuel 3e de Liga. Pour rappel, le joueur de 22 ans, revenu d’un prêt à Brighton l’été dernier, est actuellement dans le viseur du Real Betis, West Ham, Tottenham, Côme ou encore Girona. «Pour moi, il est important d’être honnête avec les joueurs. J’ai été honnête avec lui. C’est sa décision. Nous avons parlé des possibilités qu’il a. S’il veut rester, très bien. Il vient de La Masia. Nous prendrons soin de lui. Peut-être qu’il pourra revenir à ce que nous voulons et attendons de lui», a de son côté confié Hansi Flick au sujet du crack barcelonais.

Relancé, ce vendredi, sur une possible demande d’Ansu Fati de quitter le club catalan dès cet hiver, le technicien allemand s’est par ailleurs montré très clair à ce propos : «cela ne s’est pas produit. Je n’aborde pas les choses comme ça. Il aime parler et nous avons des conversations. Il y a cette possibilité, mais ce que je pense, je le lui dirais. Je serais honnête. Maintenant, cela n’a plus de sens de parler de ça». En attendant de voir si le Barça trouvera, ou non, une porte de sortie au droitier d’1m78 afin d’accélérer définitivement sur le dossier Marcus Rashford, l’AC Milan, autre club intéressé par la venue de l’Anglais, a décidé de se retirer de l’offre. Selon plusieurs sources italiennes, les Rossoneri attribueront, en effet, leur place hors UE sur ce marché hivernal à l’incorporation de Kyle Walker, en passe de quitter Manchester City.