Le vestiaire du BVB ne supportait plus Jude Bellingham

Véritable sensation du Borussia Dortmund et désiré par les plus grands cadors européens, Jude Bellingham a opté pour le Real Madrid afin de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Pour cela, le Real Madrid a déboursé pas moins de 103 M€ pour s’attacher ses services. Et depuis son arrivée, le jeune milieu de terrain anglais confirme les attentes placées en lui. Très bon lors de la tournée estivale aux Etats-Unis, le joueur de 20 ans s’est illustré pour sa première en Liga en marquant face à l’Athletic Bilbao (2-0), samedi.

S’il fait désormais les beaux jours du Real Madrid, son départ en Espagne semble avoir soulagé une bonne partie du vestiaire du Borussia Dortmund. Comme l’évoque The Mirror, certains joueurs de l’effectif d’Edin Terzic se sont confiés auprès des médias allemands sur l’Anglais. Il semblerait que son attitude ait fortement déplu notamment lors de l’édition 2021-2022 où le jeune joueur, se sentant dans l’ombre d’Erling Haaland, décidait d’aller saluer seul les tribunes pour recevoir une ovation rien que pour lui. Certains ont même rapporté sa tendance à avoir l’insulte facile à l’égard de ses coéquipiers tandis que d’autres ont souligné son égoïsme, allant même jusqu’à réclamer à leur entraîneur de lui retirer son statut de vice-capitaine ! Il était temps qu’il plie bagage…