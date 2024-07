Stuttgart : Mostafa Mohamed dans la short-list pour remplacer Serhou Guirassy

Orphelin de Serhou Guirassy, Stuttgart est à la recherche d’un nouveau numéro 9. Et, selon les informations de L’Équipe, le club allemand observe un joueur du championnat de France. Les vice-champions d’Allemagne se sont renseignés sur Mostafa Mohamed, avant-centre du FC Nantes.

Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 26 ans a disputé 80 matchs depuis son arrivée à la Beaujoire, a inscrit 19 buts et a délivré 7 passes décisives. Mais pour le moment, l’Égyptien n’est que le plan C dans la tête des dirigeants de Stuttgart. La piste la plus avancée mène à El Bilal Touré, de l’Atalanta, tandis que le Rennais Arnaud Kalimuendo est également suivi.