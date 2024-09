France - Italie : Daniel Riolo allume Didier Deschamps

Daniel Riolo n’en peut plus de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Après une nouvelle désillusion, ce vendredi soir, face à l’Italie, l’entraîneur de l’équipe de France est de plus en plus pointé du doigt par les observateurs de football. Le dernier en date, c’est Daniel Riolo. Le chroniqueur phare de RMC a allumé le sélectionneur des Bleus dans l’After Foot, décriant « une prestation calamiteuse» des hommes de «DD».

« Aujourd’hui, le discours de Deschamps est usé jusqu’à la corde et plus personne n’adhère. […] Ses méthodes à la papa et ses vieux entraînements dépassés ne prendront plus avec les nouveaux. On savait que c’était le bout de l’histoire et qu’il fallait changer, mais il n’a pas voulu changer. On va encore l’avoir à la tête des Bleus alors que Zidane était prêt. Tant pis, on ira au bout de l’histoire avec lui, c’est triste », s’est désolé le journaliste de 54 ans. L’ancien entraîneur de l’OM ou encore de l’AS Monaco aura l’occasion de montrer qu’il est encore dans le coup ce lundi face à la Belgique.