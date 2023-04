Les mots très forts de Jean-Michel Aulas sur le parcours de Karim Benzema

Alors que le Real Madrid doit affronter Chelsea ce mercredi soir au Santiago Bernabeu pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, Karim Benzema compte bien marquer de son empreinte cette compétition qu’il connait si bien. Avant cette rencontre de prestige, Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais est revenu sur le parcours et la réussite de l’ancien Rhodanien avec des termes très élogieux. «Cette réussite de Karim Benzema je la partage aussi avec le club de Bron juste à côté et avec Bernard Lacombe qui a été un peu son papa poule. Karim, c’est véritablement la réussite que l’on estime, en partant de rien. En partant de plus de difficultés que d’opportunités. Karim, c’est la réussite alors qu’il fallait tout combattre. C’est aussi la réussite de s’imposer dans un club avec une académie déjà très forte et puis après un parcours exceptionnel», a notamment confié le dirigeant français lors d’une interview accordée à nos confrères de chez RMC.

Le président de l’Olympique Lyonnais est ensuite revenu sur son départ vers le Real Madrid en louant son état d’esprit et son lien avec le club lyonnais tout en affirmant sa volonté de s’imposer malgré les problèmes de notre société actuelle. «Une communion avec Karim et sa famille quand il était à l’académie, quand il a débuté avec l’Olympique Lyonnais mais aussi après quand il part au Real Madrid. Il y a plusieurs propositions avec Manchester United notamment. Karim me dit : 'président, si je dois partir, je préférerais vraiment aller au Real Madrid parce que c’est pour moi un rêve’. C’est vrai qu’en parfaite communion, on choisit le Real Madrid pour développer son potentiel et ça a bien réussi. Karim, c’est le joueur qui a vaincu non seulement les handicaps du sport mais aussi ceux de la société. Les handicaps je dirais de l’intégration dans une société qui ne fait de cadeaux à personne», a déclaré le président de l’OL. Des déclarations qui devraient faire plaisir au principal intéressé.

