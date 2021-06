Danemark : Christian Eriksen a rendu visite à ses coéquipiers

Christian Eriksen va mieux. En attendant de savoir s'il pourra rejouer au football et dans quelles conditions, le milieu offensif danois de 29 ans a quitté l'hôpital, six jours après son accident survenu lors de Danemark-Finlande. Accompagné de sa femme, de ses enfants et de sa belle-mère, il a même pu rendre visite à ses partenaires de sélection, qui ont eu du mal à cacher leur émotion.

«C'était génial de voir Christian, pour être honnête. Je pense que peu de gens étaient au courant de sa venue. Il a dit qu'il était heureux de nous voir. C'était émouvant. J'avais écrit à Christian pour lui dire que j'avais besoin de le toucher et de le voir en vrai pour être certain qu'il allait bien. Heureusement, c'était le cas», a par exemple déclaré Joakim Mæhle. Eriksen a pu embrasser tous ses coéquipiers, lui dont la visite a été gardée secrète jusqu'au dernier moment.