Croatie-Maroc : les compositions probables

Malgré la frustration des demi-finales, il reste encore un match pour la Croatie et le Maroc (ce samedi, 16h) pour tenter d'aller chercher la troisième place de cette Coupe du Monde au Qatar. Pour cette petite finale qui se déroulera au stade Khalifa, Zlatko Dalic et Walid Regragui, respectivement sélectionneurs de la Croatie et du Maroc, ont dû réajuster leur onze de départ entre blessures et fatigue.

La Croatie évoluera dans un dispositif de 4-2-3-1, avec les présences, notamment, de Sutalo, Stanisic, Majer et Petkovic qui sont les nouveautés. Pour le reste, c'est du classique avec une équipe tout de même compétitive avec Kovacic et Modric, Du côté des Lions de l'Atlas, pas mal d'absents avec les défenseurs Mazraoui, Aguerd et Saïss et toute la ligne offensive (Boufal, En-Nesyri et Ziyech). Azzedine Ounahi ne démarrera pas mais Sofyan Amrabat sera bien là et Achraf Hakimi aussi, tout comme Yassine Bounou. Le Maroc sera en 5-4-1.