OM : les adieux de Kevin Strootman

En 2018, juste après la Coupe du Monde remportée par les Bleus, l'Olympique de Marseille frappait un grand coup en recrutant Kevin Strootman en provenance de l'AS Roma. Malheureusement, il n'a pas pu apporter tout ce qu'il aurait pu ou aurait dû. Prêté une partie de la saison dernière au Genoa, il est à nouveau prêté à Cagliari. Le Néerlandais a fait ses adieux à l'OM.

« Plein d'ambitions et avec la forte conviction que Marseille était l'endroit idéal pour moi, je suis arrivé à l'OM à l'été 2018. Même si j'ai fait tout mon possible et donné toute mon énergie pour l'équipe durant ces années, les choses ne se sont pas déroulées comme le club et moi l'imaginions. Maintenant, le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin et j'aimerais souhaiter à tous les joueurs, tous les supporters et ainsi qu'à l'ensemble des personnes impliquées dans le club une grande saison, en espérant que l'OM rebondira et retrouvera la place qu'il mérite ! Allez l'OM », a-t-il écrit sur son compte Instagram.