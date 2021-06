Comment l'Espagne perçoit l'arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Un cœur de lion. À 27 ans, Memphis Depay est plus que jamais prêt à rugir. Après quatre ans et demi passés à Lyon, où il est devenu un homme selon ses propres dires, le natif de Moordrecht souhaitait rejoindre un club d'un niveau supérieur. Et c'est au Barça qu'il a choisi de continuer sa carrière. «Le FC Barcelone et Memphis Depay ont trouvé un accord pour rejoindre le club, une fois son contrat avec l'Olympique Lyonnais terminé. Le joueur signera un contrat jusqu'à la fin de la saison 2022/23», ont annoncé les Culés samedi.

Dans la foulée, l'international néerlandais, lié aux Gones jusqu'au 30 juin prochain, a réagi sur son compte Twitter personnel. «Un grand rêve d'enfant. Rêver grand. Je suis super excité de rejoindre mon nouveau club». Une arrivée qui fait le bonheur des Catalans à écouter Miki Soria, journaliste pour Sport contacté par nos soins. «Je pense que le club comme les fans savent que c'est une bonne signature. Ils apprécient qu'il ait fait une bonne saison à Lyon, qu'il arrive gratuitement et qu'il ait accepté un salaire inférieur à celui proposé par les autres équipes pour venir ici».

Une belle opération des Culés

Du côté de Madrid, on voit aussi sa venue d'un bon oeil comme nous le confie Sergi Santos, journaliste pour AS. «C'est un transfert très important pour Barcelone car il a la pleine confiance de Ronald Koeman, qui sait tirer le meilleur de lui. C'est une demande du coach, qui le connaît parfaitement. De plus, je pense qu'en raison de son style, il correspond très bien à la manière de jouer de Barcelone. Enfin, le Barça avait besoin d'un autre attaquant depuis le départ de Luis Suarez l'an dernier». Avec Sergio Agüero et le polyvalent Memphis, le Barça a donc trouvé chaussure à son pied.

Mais pour notre confrère Juan Carlos Navarro (Fichajes), un autre profil aurait été peut-être plus adapté. «Je pense que c'est une bonne signature car cela ne coûte rien et c'est très important pour le Barça, qui n'a presque pas d'argent. De plus, c'est un joueur qui a la confiance totale de Koeman. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est le joueur dont le Barça avait besoin. Je pense qu'il aurait mieux valu parier sur un pur avant-centre, un footballeur plus proche de Luis Suárez». Si l'arrivée de Memphis est plutôt bien perçue dans l'ensemble, quelques petits doutes subsistent à son sujet et sur son utilisation.

Quelques petits doutes à son sujet

Miki Soria (Sport) nous avoue : «peut-être que le seul doute est de savoir comment il s'intégrera dans le onze du Barça et comment il cohabitera avec Lionel Messi. Mais il finira sûrement par être un joueur important. Je pense qu'il vient pour être titulaire sur l'aile gauche, surtout alors qu'Ansu Fati est blessé. Plus tard, cela dépendra de la façon dont Koeman pourra assembler toutes les pièces du puzzle, car il y aura de nombreuses options en attaque avec Ansu, Griezmann, Agüero, Messi, etc...» Pour Juan Carlos Navarro (Fichajes), l'ancien Lyonnais n'est pas assuré d'être dans le onze de départ.

«Difficile de savoir si Memphis sera titulaire. En ce moment, le Barça a Messi, Griezmann, Dembélé. Si Messi part, je suis sûr qu'il commencera, mais s'il reste, cela dépendra du jeu, je pense. Dans tous les cas, le fait que Koeman le connaisse jouera en sa faveur». Du côté de Sergi Santos (AS), la confiance en lui est plus grande. «Il y a peu de doutes, car c'est une bonne opération pour Barcelone économiquement. C'est une demande du coach qu'ils ont su satisfaire et qui améliore l'équipe. Tout le monde y gagne». Financièrement, l'opération est belle. Il reste à savoir si elle le sera sportivement.

Les supporters sont globalement séduits

Car les supporters attendent de vrais renforts après une saison décevante et éprouvante. Mais la venue de Memphis est plutôt bien accueillie pour le moment. «Les fans sont contents, car Memphis Depay est un bon joueur et il est arrivé gratuitement», assure Juan Carlos Navarro (Fichajes). Idem pour Miki Soria (Sport). «Les supporters savent que c'est un bon transfert. Comme expliqué avant, ils apprécient ses efforts pour signer au Barça ainsi que sa belle année à l'OL».

Le discours est plus nuancé côté madrilène. Sergi Santos (AS) nous précise : «chez les fans, cela a généré de l'envie, mais ça n'a pas déclenché la folie non plus. Memphis n'est pas un footballeur très connu en Espagne. On sait que c'est un bon joueur, mais ils ne le considèrent pas non plus comme une star mondiale». À lui de mettre tout le monde d'accord sur le terrain ! Ce qui est sûr, c'est que Memphis Depay compte bien réussir cette mission car pour lui, le Barça est bien plus qu'un club. C'est le rêve d'une vie.