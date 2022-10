Sporting CP : que devient Francisco Trincão ?

La suite après cette publicité

«Quand Amorim a pris le relais, il a dit que Trincão aurait plus de minutes. Sá Pinto, l'ancien coach, avait déjà donné du temps de jeu à Francisco, mais il a été beaucoup plus utilisé et impliqué depuis. Il est important dans l'équipe et dans la stratégie collective. C'est un gaucher qui joue sur l'aile droite et cela vous donne une option différente. Bien sûr, il est très, très talentueux mais encore jeune. Il développe toujours son jeu, mais je pense personnellement qu'il peut faire des choses que personne d'autre dans l'équipe ne peut faire» nous expliquait le journaliste portugais Luis Pedro Ferreira il y a exactement deux ans quand Ruben Amorim impressionnait lors de ses débuts avec Braga et faisait éclore un certain Francisco Trincão. Les deux hommes ont connu des trajectoires différentes mais c'était pour mieux se retrouver. Parti au Sporting CP après quelques mois de coaching du côté de Braga, Ruben Amorim est le Baby Mourinho du football portugais et réalise des miracles avec les Leões avec qui il a remporté le championnat portugais en 2021 après 19 ans d'attente. Pour Francisco Trincão, on partait sur des bases élevées également avec un transfert pour le FC Barcelone contre 31 millions d'euros à l'été 2020 et des débuts en sélection portugaise. Toutefois, la confirmation à l'étage supérieure a été compliquée pour le jeune portugais.

Ne parvenant pas à trouver sa place dans l'équipe de Ronald Koeman (3 buts et 2 offrandes en 42 matches), le natif de Viana do Castelo a été prêté afin de retrouver ses sensations. Direction alors Wolverhampton où réside une armada portugaise et dont le coach Bruno Lage souhaitait le relancer. S'il a eu plus de titularisations qu'en Catalogne, le bilan reste mitigé et il ne s'est pas adapté au style Premier League (3 buts et 1 offrande en 30 matches). C'est alors que le Sporting CP est revenu à la charge l'été dernier en lui proposant un prêt avec option d'achat et la possibilité de retrouver Ruben Amorim. «La présence de l'entraîneur ici m'a beaucoup aidé dans ma décision, mais le Sporting CP a toujours été un grand club. L'entraîneur, le club, l'équipe, les supporters et tout ce qui entoure le Sporting CP sont mes principales raisons de venir ici. Je pense que j'ai beaucoup grandi ces dernières années, et cela va m'aider maintenant. Je veux continuer à me développer et à tout donner à chaque entraînement et match. Je donnerai pour que le Sporting CP fasse du mieux possible» expliquait-il lors de son arrivée au sein du club de la capitale portugaise.

Une montée en puissance

Trouvant sa place comme ailier droit dans le 3-4-3 de Ruben Amorim où sa position lui permet de revenir au cœur du jeu et de laisser le couloir à Pedro Porro, Francisco Trincão s'est mué en indiscutable avec le Sporting CP et compte déjà 3 buts en 10 matches ainsi qu'une offrande. Marquant en Ligue des Champions contre Francfort et prenant en consistance au fil des rencontres, Francisco Trincão se montrait déjà confiant en début de saison après une victoire contre Rio Ave (3-0). «Jouer à domicile était quelque chose que je voulais et ça s'est bien passé parce que nous avons gagné. Je suis très heureux d'avoir joué pour nos fans. Je veux qu'ils soient avec nous pendant la saison et qu'il soit possible de compter sur leur soutien. Je me sens de plus en plus en confiance avec les idées du coach. Je suis ici pour tout donner pour le Sporting à chaque match» lâchait-il au micro de Sporting TV. Mettant des actes sur les mots, l'international portugais (7 capes) s'est adapté dans un système où il a su pallier le retour de Pablo Sarabia au Paris Saint-Germain.

Auteur de deux buts contre Portimonense à la mi-septembre, Francisco Trincão est en train de prendre une autre dimension dans l'effectif du club portugais où il sent qu'il peut faire de grandes choses comme le rapporte Record : «j'essaie juste de faire mon travail, comme je l'ai toujours fait. Ce ne sera pas différent maintenant, parce que je marque des buts. Je suis ici pour bien jouer et aider l'équipe. Mais je joue bien. Je suis heureux, car ce qui compte, c'est la victoire et les trois points [...] Les idées sont faciles à comprendre. Nous avons une équipe incroyable, avec de grands joueurs, qui m'ont très bien préparé. Cela s'est avéré très facile et je suis très heureux.» Si en championnat tout n'est pas rose pour le Sporting CP avec une septième place à 6 points de Porto (3e) et Braga (2e) et 9 unités de Benfica (1er), en Ligue des Champions, les Leões rugissent en Ligue des Champions puisqu'ils dominent leur poule après avoir écrasé l'Eintracht Francfort (3-0) et dominé Tottenham (2-0). Dernier du groupe et prochain adversaire du Sporting CP, l'Olympique de Marseille est prévenu.

