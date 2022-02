Sporting CP : Rúben Amorim, le Baby Mourinho qui a déjà dompté le football portugais

Alors que Julian Nagelsmann (34 ans) fait office d'OVNI dans le monde du football puisqu'il dirige l'un des plus grands clubs européens malgré son jeune âge et ne cesse d'impressionner par ses talents tactiques, Rúben Amorim fait aussi partie des meilleurs jeunes entraîneurs du moment à l'image aussi de Matthias Jaissle (33 ans, Red Bull Salzbourg). Seulement âgé de 37 ans, le technicien portugais compte déjà cinq titres à son actif avec 3 Coupes de la Ligue Portugaise (2020 avec Braga ainsi que 2021 et 2022 avec le Sporting), 1 Liga Bwin (2021 avec le Sporting) et 1 Supercoupe du Portugal (2022 avec le Sporting). Un haut niveau de performance pour quelqu'un qui apparaissait comme novice. Arrêtant sa carrière avec Benfica le 4 avril 2017, l'international portugais (14 capes) prenait en main un club seulement un an plus tard. Passé à Casa Pia puis par la réserve de Braga avant de diriger l'équipe première, il a participé à l'éclosion d'un certain Francisco Trincão avant d'être transféré au Sporting CP contre 10 millions d'euros.

Rúben Amorim a remis le Sporting CP à sa place

Une somme folle pour un entraîneur d'autant plus entre deux formations portugaises. Installant doucement son 3-4-3 avec les Leões, il a mis en place un collectif parfaitement rodé et sublimé par le talent de Pedro Gonçalves pour remporter le titre auquel le club de la capitale courait depuis 2001/2002. À l'époque, un certain Cristiano Ronaldo patientait au sein de l'équipe U19 du Sporting CP. Revenu de loin, le club lisboète avait connu la crise à l'été 2018 avec le départ de nombreux joueurs cadres ou prometteurs (Gelson Martins, Rui Patricio, William Carvalo, Cristiano Piccini, Daniel Podence, Merih Demiral, Matheus Pereira, Nani, Rafael Leão ...) Trois ans plus tard, l'élan était bien plus positif avec un titre tant convoité et le retour en Ligue des Champions. Ne perdant que Nuno Mendes parti au PSG et Luis Maximiano (doublure prometteuse) à Grenade, ainsi que des jeunes partis en prêt (Eduardo Quaresma, Rafael Camacho, Jovane Cabral ou encore Joelson Fernandes), Rúben Amorim a pu renforcer son équipe.

Les pertes de Nuno Mendes et Luis Maximiano ont été facilement comblées par les arrivées de Rúben Vinagre (22 ans, Wolverhampton) et João Virgínia (21 ans, Everton) tandis que Manuel Ugarte (20 ans, Famalicão), Ricardo Esgaio (28 ans, Braga) et Pablo Sarabia (29 ans, PSG) ont amélioré certains postes. D'ailleurs cet hiver, le Sporting a apporté deux retouches avec le prometteur Marcus Edwards (23 ans, Vitória Guimarães) et Islam Slimani (33 ans/Olympique Lyonnais). Des arrivées précieuses pour la suite de la saison qui vont être utiles tant le Sporting CP joue sur tous les tableaux. Qualifié en demi-finale de la Coupe du Portugal contre le FC Porto, le Sporting est encore en course pour conserver son titre. Un FC Porto exceptionnel qui compte six points d'avance, mais va devoir composer pour la seconde partie de saison avec le départ de son meilleur joueur pour Liverpool : Luis Diaz. Un objectif concret comme celui d'essayer de faire un exploit contre Manchester City en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ce sera très compliqué contre les Sky Blues, mais le Sporting CP ne jouera pas les victimes expiatoires pour autant.

Amené à être un des plus grands

Défier Pep Guardiola c'est un challenge pour la plupart des coachs et Rúben Amorim va encore une fois se confronter à ce qui se fait le mieux en Europe. En phase de poules, il avait brillé avec son équipe en terminant deuxième derrière l'Ajax Amsterdam, mais devant le Borussia Dortmund. Développant un jeu séduisant et efficace à l'image du 3-0 infligé aux Marsupiaux, Rúben Amorim commence à éclater à la face du football européen. Il doit encore continuer sa progression puisqu'il avait commencé par une lourde défaite 5-2 contre l'Ajax Amsterdam, mais ses travaux ne tarissent pas d'éloges. Son directeur sportif Hugo Viana avait d'ailleurs déclaré ceci lors de la révélation du huitième de finale entre le Sporting CP et Manchester City : «Pep est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde, sinon le meilleur. Personnellement, je pense que Ruben atteindra ce niveau, car il est actuellement parmi les plus prometteurs d'Europe.»

Récemment blindé jusqu'en juin 2024 par son club, Rúben Amorim dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Un chiffre fou qui témoigne de son importance au sein du projet des Leões. Annoncé dans le viseur du RB Leipzig, Manchester United, Leicester ou Leeds au cours de cette saison, Rúben Amorim est resté pour finir cette saison et pourrait continuer son aventure dans la capitale portugaise. «J'ai déjà parlé de mon avenir et je ne veux pas m'y attarder. Je ne reçois rien, car j'ai mon agent Raul [Costa ndlr], qui sait que ce n'est pas la peine de m'appeler. Donc, comme je l'ai dit à la fin de l'année, quoi qu'il arrive, j'entraînerai le Sporting cette saison» avait-il expliqué en conférence de presse en décembre dernier. En attendant, les plus gros clubs sont à l'affût et surveillent avec intention l'évolution de son travail. Nul doute que Rúben Amorim est amené à rejoindre une grande écurie prochainement tant il a déjà su marquer de son empreinte le football portugais.

