Le Sporting CP blinde Rúben Amorim jusqu'en 2024

Bien parti pour décrocher le titre de champion au Portugal, courtisé par Leeds ou Leicester, Ruben Amorim prolonge son contrat avec le Sporting CP. Avec une clause libératoire monstre à la clé. Après 21 journées en Liga NOS, les Leões dominent le classement, 9 points devant le Sporting Braga, 10 de plus que le FC Porto et 13 d'avance sur Benfica. En quête d'un sacre national depuis 2002, l'ancienne écurie de Cristiano Ronaldo, qui a remporté la Coupe de la Ligue 2020, s'en approche.

Le tout rendu possible par le technicien de 36 ans, acheté 10 M€ il y a un an. Le Sporting vient donc d'officialiser la prolongation de Ruben Amorim, jusqu'en 2024. Un nouveau bail assorti d'une nette revalorisation salariale (presque deux fois plus, pour atteindre les 4 M€ par an, hors primes) et d'une clause libératoire pharaonique. Si une formation souhaite s'offrir le Lisboète, elle doit débourser 30 millions d'euros.