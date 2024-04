LdC : le pronostic d’Arsène Wenger qui va plaire aux supporters du PSG

Présent au Stade de France ce mercredi, à l’occasion de la 10e édition de la Journée Evasion organisée par l’association Premiers de Cordée, Arsène Wenger a donné de son temps pour répondre à quelques questions des médias. Au programme : les parcours européens du PSG et de l’OM, respectivement engagés en demi-finales de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Si le menu s’annonce copieux pour les deux derniers clubs engagés en Coupe d’Europe, l’ancien manager d’Arsenal se veut tout de même optimiste, surtout pour les Parisiens.

«Les deux peuvent aller au bout, a déclaré le directeur du développement du football mondial de la FIFA. Quand on est dans les quatre derniers, on ne peut pas ne pas envisager d’aller au bout. Depuis le début de saison, j’avais dit que ça pouvait être l’année de Paris. On a un peu eu une finale avant l’heure entre Manchester City et le Real Madrid. Un gros morceau est parti. Les deux favoris sont le Real et le PSG. Il faut être prudent mais je pense que ça peut être l’année de Paris.»