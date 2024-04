West Ham est en train de doubler Liverpool pour Rúben Amorim

La piste Rúben Amorim (39 ans) prend un sérieux coup de plomb dans l’aile. Le coach portugais du Sporting CP qui était annoncé proche de Liverpool avait déjà calmé le jeu en conférence de presse il y a quelques jours. «C’est la dernière fois que je parle de mon avenir. Il n’y a pas eu d’entretien avec Liverpool, alors oubliez tout accord. La seule chose que nous voulons tous ici, c’est que le Sporting soit champion et rien ne changera. C’est pourquoi je le répète, je suis l’entraîneur du Sporting», avait-il expliqué. Et si la Premier League risque de s’offrir au coach portugais, le club pourrait être bien différent.

Selon The Athletic, West Ham envisage un possible départ de David Moyes cet été - il arrive en fin de contrat - et a eu des discussions positives avec Rúben Amorim. Les Hammers ont également pris la température pour Julen Lopetegui qui est libre depuis la fin de son aventure avec Wolverhampton. Le média anglais précise également que l’option Liverpool s’éloigne doucement pour Rúben Amorim.