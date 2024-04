Rúben Amorim est déjà à Londres !

Tout est en train de basculer pour Rúben Amorim (39 ans). Annoncé au Bayern Munich, au FC Barcelone ou encore à Liverpool, où il était proche de remplacer Jürgen Klopp, le coach portugais du Sporting CP avait déjà calmé le jeu en conférence de presse il y a quelques jours en niant être en contact avec le club d’Anfield Road. Et s’il ne devrait pas être à Liverpool la saison prochaine, Rúben Amorim pourrait bel et bien se rendre en Premier League, mais à West Ham United.

The Athletic expliquait que West Ham envisageait un possible départ de David Moyes cet été et a eu des discussions positives avec Rúben Amorim, tout en confirmant que la piste Liverpool s’éloignait de plus en plus pour lui. Et tout semble aller très vite puisque le quotidien portugais Record affirme que l’homme de 39 ans s’est d’ores et déjà rendu à Londres lundi. Son avenir risque d’être scellé rapidement…