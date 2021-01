Nantes : Raymond Domenech ne cache pas le mauvais état de forme de Jean-Kévin Augustin

Recruté par le FC Nantes le 6 octobre dernier, en toute fin de mercato, Jean-Kévin Augustin (23 ans) débarquait sur les bords de l’Erdre pour tenter de se relancer après ses échecs au RB Leipzig, à Monaco et à Leeds. Sauf que l’aventure nantaise ne se passe pas vraiment comme prévu pour l’ancien Titi du PSG. Toujours pas titularisé en Ligue 1, JKA ne compte que trois petites apparitions en championnat et n’a marqué aucun but. Un triste bilan qui s’explique par un état de forme jugé très compliqué par Raymond Domenech.

« Augustin n'est pas encore prêt mais je le suis, je suis derrière lui. (…) Je connaissais un joueur qui avait de la puissance, qui accélérait et qui allait vite. J’ai retrouvé un joueur qui n’a pas de capacité à répéter les efforts. Mais c’est déjà mieux depuis quatre ou cinq jours. (…) Il est à 30% ou 40% de ce qu’il peut faire », a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.